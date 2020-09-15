Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растрогали милым совместным снимком со своей племянницей

Трогательное фото детей появилось на одной из фан-страниц в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке Лиза и Гарри Галкины позируют рядом со своей племянницей – дочкой Кристины Орбакайте Клавдией Земцовой, которая при этом старше их на два года. Все трое стоят на улице. При этом Клавдия обнимает своих дядю и тетю и крепко прижимает их к себе. Все трое при этом счастливо улыбаются.

Поклонники их звездных родителей активно комментируют фото.

«Ох уж эти дяди-тети!», «Очень приятно смотреть на дружных, красивых деток», «На лицах такая искренняя радость! Супер фото!», «Племяшка с тётей и дядей», «Родственные обьятия», «Хорошие ребятишки!», «Детки- три конфетки», «Душевно, комок к горлу подступает. Как букетик цветов от всей души», «Клава какая большая!», «Так приятно на этих любимых детей смотреть!», «Очень милые ребята», - пишут люди.

Ранее мы писали, что фото шестилетней Лизы Галкиной вызвали настоящий фурор в "Инстаграм". В социальной сети появилось фото маленькой красотки в машине, на нем девочка запечатлена в белой блузке с кружевами и оборками на рукавах. Ее волосы заплетены в две тугие косички и перевязаны ярко-желтыми резинками. Маленькая Галкина села в кресло и пристегнулась ремнем, но это не помешало ей порадовать поклонников жизнерадостной улыбкой.

Напомним, дочь Галкина и Пугачевой восхитила видом в школьном наряде, редкий кадр: "Повзрослела Лизонька".

Как сообщала Politeka, рыжую Аллу Пугачеву с бантом на голове распекли за дурацкий вид: "То ли Суок, то ли Мальвина".

Также Politeka писала, что энергичные дети Галкина и Пугачевой подняли "на уши" весь дом после школы: "Вот это баловники!".