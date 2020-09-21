Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала, як розважається, коли нікого немає
На фото Кім показала себе в чорному костюмі. Піджак зірка розстебнула і розкрила, показуючи, що під ним білизни зовсім немає. Зірка сіла на умивальник, а в руках тримала цигарку, яка тліла. Волосся у моделі були розпущені, а сама красуня закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Правило номер один. Чорт, що за штучка", - підписала красуня.
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Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Так мило Лі", " Амінь. Тому що вони в будь-якому випадку будуть говорити про тебе", "захоплюючий повинен означати ви в словнику", "Моя дружина в місті Голлівуді, ти", "гаряча дитинко".
Ми повідомляли, що корейська модель Кім Лі похвалилася красою в топі.
"Красива дівчина, і чесна", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кім Лі позує в одному топі, ефектно відкинувши голову в бік. Доповнювали образ моделі ефектна зачіска і макіяж.
Повідомлялося, що модель Кім Лі вразила полум'яним образом.
Цього разу модель зважилася на новий експеримент зі своєю незвичайною зовнішністю.
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