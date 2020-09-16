Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя на радость поклонников
На фото Ким показалась довольно близко, позируя в черной майке. Звезда была без белья, но с большой зоной декольте. Модель без стыда позировала перед камерой, а волосы оставила распущенными. На руках у красотки можно увидеть блестящее украшения, а на лице - яркий макияж, который подчеркнул идеальные черты Ким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Афродита, мечта миллионов".
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Ранее мы сообщали, что корейская модель Ким Ли похвасталась красотой в топе.
«Красивая девушка, и честная», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует в одном топе, эффектно откинув голову в бок. Дополняли образ модели эффектная прическа и макияж.
«Взгляд гипнотизирует», «невероятная красотка», «вот это горячие кадры», «ты божественна», «лучшая!», «ты отпадная, слов нет», - пишут ее поклонники.
Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала, как проводит последние жаркие деньки.
На фото Ким позировала в белой футболке с принтом, где на груди нарисованы два смайлика, а под ними надпись. Образ девушка дополнила коротенькими шортиками, а сама стояла возле дерева и улыбалась.
Напомним, корейская Кардашьян едва вместила формы в мини-топ и заставила любоваться
А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян эффектно упаковала своих "красоток" в большом декольте
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