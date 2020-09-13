Популярная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, покорила спортивным образом в обтягивающей одежде

Как сообщает Politeka.net, знаменитая красотка выложила знойное фото на своей странице в "Инстаграм". Звезда запечатлена в знаменитом районе Лос-Анжелеса - Беверли Хиллз, вероятно, она выбралась на прогулку или пробежку. Девушка сфотографировалась на тротуаре в миниатюрном желтом топе, который обтянул ее пышную грудь, а также спортивные шорты - они сделали акцент на стройных бедрах.

На снимке Ким выставила одну ногу вперед, чуть оттопырив пятую точку в сторону, рукой же она поправила прядь волос возле уха. Распущенные волосы красавицы свободно струятся по плечу. В таком виде Ли заставила любоваться своей идеальной фигурой и плоским животиком.

"Становись лучше, и ты привлекаешь лучше 👑", - подписала модель свою фотографию.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от такого вида и в комментариях засыпали Ким Ли приятными комплиментами:

"Плохая детка"; "Позитивная сила"; "Горяча, как огонь!!! Выглядит совершенно потрясающе! 😋😋😋😋😋"; "С этим желтым верхом - ты просто моя солнечная крошка"; "Потрясающе красиво 😍❤️🌹🔥"; "Самая сексуальная девушка в мире"; "Хорошего дня, королева"; "Это действительно правда. Я восхищаюсь вашей страстью и самоотдачей. Плюс ты тоже великолепна".

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