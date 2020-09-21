Відома модель Емілі Ратаковські показала себе на радість фанатів

На знімку Емілі показала себе в джинсах і топіку. Красуня сиділа на траві без взуття, розвернувшись головою до об'єктива камери. Ратаковські волосся вирішила залишити розпущеним, а руки склала між ніг. Зірка розташувалася на тлі підстрижених кущів. Знімок вийшов легким і навіть трохи ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили 22 лайка і не написали коментарі, але так і хочеться сказати: "Афродіта, крихітка на 100 балів".

Раніше ми повідомляли, що знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковські показала, в чому зустрічає щоранку.

Красуня показала, що більшу частину своїх повсякденних справ вона робить вдома, а снідати воліє на веранді. Що красуня поспішила наочно проілюструвати на фото. Не обійшлася Емілі і без своєї впізнаваної "фішки" - максимум спокуси з пишною зоною декольте. Топік ледь утримує її груди.

Повідомлялося, що Емілі Ратаковскі в білому бікіні перетворилася на справжню тропічну красуню.

Цього разу на яскравому фото Емілі вдалося захопити апетитною фігурою в білому бікіні без будь-яких принтів. Після багатогодинної роботи над собою шанувальники змогли побачити, якою пружною стала шкіра знаменитості.

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