Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала в салатовом белье идеальную фигуру

Супермодель является кумиром для сотен тысяч женщин, ведь стройная, подтянутая и миниатюрная красавица знает, как ухаживать за собой. И хотя девушка не частый гость в спортзалах, она поклонник правильного питания. Девушка придерживается достаточно строгой диеты, в основе которой — овощи, крупы и нежирное мясо с морепродуктами.

Перед ответственными мероприятиями модель, как правило, садится на соковую диету. Шпинат, яблоки, морковь, свекла и куркума составляют большую часть ее рациона. При этом супермодель не отказывается и от вредностей. Эмили может выпить вина, поесть жаренный стейк или даже фаст фуд.

Как можно заметить на фото, при этом всем девушка находится в невероятной форме. Подтянутая и упругая кожа знаменитости будоражит сознание фанатов. Некоторые в Инстаграм под фото Ратаковски даже посчитали, что девушке пора поесть бургеров, ведь у нее почти анорексия.

«Чудесная леди», «Как ты справляешься с этим животом?», «Как Жасмин в Аладдине», «Уважаемые, посмотрите на этот животик мечты», «Когда вырасту, я хочу быть такой же, как ты», «Мне было интересно, где твои внутренние органы, потому что я заметил только твои ребра, без ненависти, и не пытаюсь быть злым, я просто шучу» , «Черт возьми, принесите этой девушке гамбургер 🍔,» «худая действительно плохо», «Съешь что-нибудь ?!».

Ранее мы также писали, что супермодель поражает сотни тысяч фанатов невероятно стройной фигурой и это при том, что девушка ненавидит заниматься спортом в спортзалах, а также балует себя фастфудом и изредка алкоголем. Девушка выглядит замечательно благодаря любви к активному отдыху.

И хотя Эмили не нравится спорт, она любит йогу, массаж и много ходит, прогуливаясь по городу. Также Ратаковски предпочитает велосипедные прогулки. На одном из кадров видно, как девушка прогуливается по городу в черном бикини и восхищает формами, ведь микро-лиф смог мало что скрыть:

«Cuak cuak 😂», «Когда вы там, солнце выглядит как звезда. ваше лицо - луна, а ваша улыбка - звездный дождь. ваше присутствие - небо, а глаза - мост небес», «как солнце», «это просто золото😍😍😍🔥,» «Sei veramente da sballo, una venere😍😍😍».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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