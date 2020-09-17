Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски повеселилась на пргулке в черном бикини

Супермодель поражает сотни тысяч фанатов невероятно стройной фигурой и это при том, что девушка ненавидит заниматься спортом в спортзалах, а также балует себя фастфудом и изредка алкоголем. Девушка выглядит замечательно благодаря любви к активному отдыху.

И хотя Эмили не нравится спорт, она любит йогу, массаж и много ходит, прогуливаясь по городу. Также Ратаковски предпочитает велосипедные прогулки. На одном из кадров видно, как девушка прогуливается по городу в черном бикини и восхищает формами, ведь микро-лиф смог мало что скрыть:

«Cuak cuak 😂», «Когда вы там, солнце выглядит как звезда. ваше лицо - луна, а ваша улыбка - звездный дождь. ваше присутствие - небо, а глаза - мост небес», «как солнце», «это просто золото😍😍😍🔥,» «Sei veramente da sballo, una venere😍😍😍», «Мечта и романтика👍🙏😉» Они трясутся?» «Очень красивый прекрасный вид» «🔝 Красивая 💖 Хорошая жизнь 🌤️🍀💞🌹🙋‍♂️», «Вот Это Да! Превосходно 💖».

Ранее мы также писали, что в профиле в социальной сети Инстаграм Эмили Ратаковски, несмотря на то, что она одна из ведущих топ-моделей, публикуются отнюдь не только фото для модного глянца. Девушка, в отличие от коллег (Беллы и Джиджи Хадид и других звезд), также публикует и домашние фото.

Эмили показывает, как веселится на пляже, отдыхает в ресторане, проводит время с мужем дома.

На одном из таких фото Эмили удалось покорить милым образом. Загорелая кожа, простые спутанные волосы и обычная домашняя одежда впечатлили фанатов, ведь Ратаковски показала себя в естественном виде. Сама она не стесняется подобного и даже на показах старается по максимуму выглядеть естественно, чтобы не испортить кожу лица и иссушить свои локоны постоянными укладками.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.

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