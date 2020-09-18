Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски снялась в жаркой фотосессии для одного из журналов 

Кадры со съемки опубликованы на официальной странице Инстаграм журнала о моде "V MAGAZINE", передает Politeka.net. Фото черно-белые, но от этого не менее жаркие.

Так, Ратаковски предстала в одних трусиках, прикрывая грудь руками. Звезда будто сжала достоинства, не давая никому рассмотреть их. Трусики были на высокой посадке и обтянули упругие ягодицы с тонкой талией. 

Светлые длинные волосы модели развеивал ветер. 

Ратаковски в разных позах светила своими красотами, не забывая прикрываться рукой. Ее взгляд был дерзким, и будто пронизывающим. 

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В общем фотосессия вышла на славу. 

В посте говорится, что Эмили появится в новом осеннем выпуске журнала. Красотка не только снялась в столь откровенном образе, но и дала интервью. 

"Без ограничений по темам мы узнаем больше о храброй фигуре общества, которая борется за свою личную жизнь", - написали авторы публикации. 

За час пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети оценили по достоинству такие шикарные кадры со звездой и написали ей много приятных слов. 

"Просто отпад", - написал один из поклонников. 

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EMILY R 🖤 From the pages of V126, our new fall issue, comes an intimate conversation between #InezVanLamsweerde of photography duo @inezandvinoodh and model, actress, and entrepreneur @emrata—where real questions get real answers. With no topic off-limits, we discover more about the courageous public figure as she reclaims her private life. Head to the link in bio to discover the full conversation where the two discuss male fragility, politics, and adding 'essayist' to Ratajkowski’s personal brand. — Talent: @emrata (@dnamodels) Photography: @inezandvinoodh Fashion: @alexwhiteedits Makeup: @fulviafarolfi (@bryanbantryagency) Hair: @hairbyorlandopita (@homeagency) Manicure: @megumiyamamotonyc (@susanpricenyc) Emily wears briefs (throughout) @skims / earrings (throughout) #InezandVinoodhJewelry / on hair @kerastase_official Blond Absolu Sérum Cicanuit

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Напомним,  Эмили Ратаковски решила крупным планом показать свою шикарную грудь, засветив неприличные кружочки в полупрозрачной майке.

Фанаты модели просто сошли с ума от увиденного.

Ранее сообщалось, что  Эмили Ратаковски предстала в разных мини-сарафанах, которые едва ли что-то прикрывали. Звезда продемонстрировала наряды со всех ракурсов, показывая не только одежду, но и шикарную фигуру. 

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе