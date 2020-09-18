Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски снялась в жаркой фотосессии для одного из журналов

Кадры со съемки опубликованы на официальной странице Инстаграм журнала о моде "V MAGAZINE", передает Politeka.net. Фото черно-белые, но от этого не менее жаркие.

Так, Ратаковски предстала в одних трусиках, прикрывая грудь руками. Звезда будто сжала достоинства, не давая никому рассмотреть их. Трусики были на высокой посадке и обтянули упругие ягодицы с тонкой талией.

Светлые длинные волосы модели развеивал ветер.

Ратаковски в разных позах светила своими красотами, не забывая прикрываться рукой. Ее взгляд был дерзким, и будто пронизывающим.

В общем фотосессия вышла на славу.

В посте говорится, что Эмили появится в новом осеннем выпуске журнала. Красотка не только снялась в столь откровенном образе, но и дала интервью.

"Без ограничений по темам мы узнаем больше о храброй фигуре общества, которая борется за свою личную жизнь", - написали авторы публикации.

За час пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети оценили по достоинству такие шикарные кадры со звездой и написали ей много приятных слов.

"Просто отпад", - написал один из поклонников.

Напомним, Эмили Ратаковски решила крупным планом показать свою шикарную грудь, засветив неприличные кружочки в полупрозрачной майке.

Фанаты модели просто сошли с ума от увиденного.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала в разных мини-сарафанах, которые едва ли что-то прикрывали. Звезда продемонстрировала наряды со всех ракурсов, показывая не только одежду, но и шикарную фигуру.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

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