Известная модель Эмили Ратаковски показала себя на радость фанатов

На снимке Эмили показала себя в джинсах и топике. Красотка сидела на траве без обуви, развернувшись головой к объективу камеры. Ратаковски волосы решила оставить распущенными, а руки сложила между ног. Звезда расположилась на фоне подстриженных кустов. Снимок получился легким и даже немного нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости. 

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Фанаты поставили 22 лайка и не написали комментарии, но так и хочется сказать: "Афродита, крошка на 100 баллов".

Ранее мы сообщали, что знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала, в чем встречает каждое утро.

Красотка показала, что большую часть своих повседневных дел она делает дома, а завтракать предпочитает на веранде. Что красотка поспешила наглядно проиллюстрировать на фото. Не обошлась Эмили и без своей узнаваемой "фишки" - максимум соблазна с пышной зоной декольте. Топик едва удерживает ее грудь.

Сообщалось, что Эмили Ратаковски в белом бикини превратилась в настоящую тропическую красотку.

В этот раз на ярком фото Эмили удалось восхитить аппетитной фигурой в белом бикини без каких либо принтов. После многочасовой работы над собой поклонники смогли увидеть, какой упругой стала кожа знаменитости.

Напомним, загорелая Эмили Ратаковски поиграла "ягодками" в синем микро-белье

А еще Politeka сообщала, что похудевшая Эмили Ратаковски в непристойном бикини показала впадинку ниже пупка

Также Politeka писала, что Ратаковски впечатлила появлением в одних трусах, едва прикрыв бюст руками