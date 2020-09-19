Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась сочными изгибами в ярко-синем бикини

У эффектной молодой супермодели есть свои секреты красоты. Девушка старается как можно чаще гулять на свежем воздухе, занятия спортом, которые она считает скучными и надоедливыми, Эмили заменяет пешими прогулками с подругами, а вредную пищу компенсировать сбалансированной диетой в остальное время после отдыха.

Чтобы выглядеть свежей и сияющей на глянцевых снимках, Ратаковски за несколько дней до съемки не ест ничего вредного – она питается исключительно овощными и фруктовыми соками. Также девушка посещает женскую сауну и ходит на массаж.

На фото можно заметить, что Эмили удается выглядеть удивительно стройной даже несмотря на то, что она употребляет фаст-фуд и пьет алкоголь на отдыхе.

Жаркие изгибы знаменитости и правда не оставляют равнодушными, ярко синее белье смогло особо удачно подчеркнуть формы Эмили.

Ранее мы также писали, что супермодель является кумиром для сотен тысяч женщин, ведь стройная, подтянутая и миниатюрная красавица знает, как ухаживать за собой. И хотя девушка не частый гость в спортзалах, она поклонник правильного питания. Девушка придерживается достаточно строгой диеты, в основе которой — овощи, крупы и нежирное мясо с морепродуктами.

Как можно заметить на фото, при этом всем девушка находится в невероятной форме. Подтянутая и упругая кожа знаменитости будоражит сознание фанатов. Некоторые в Инстаграм под фото Ратаковски даже посчитали, что девушке пора поесть бургеров, ведь у нее почти анорексия.

«Чудесная леди», «Как ты справляешься с этим животом?», «Как Жасмин в Аладдине», «Уважаемые, посмотрите на этот животик мечты», «Когда вырасту, я хочу быть такой же, как ты», «Мне было интересно, где твои внутренние органы, потому что я заметил только твои ребра, без ненависти, и не пытаюсь быть злым, я просто шучу» , «Черт возьми, принесите этой девушке гамбургер 🍔,» «Так и хочется съесть», «Съешь что-нибудь ?!».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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