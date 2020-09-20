Нев'януча голлівудська красуня Памела Андерсон, зірка серіалу "Рятувальники Малібу", розпалила пікантною фотосесією

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала знімки в своєму мікроблозі в Instagram, представши в досить спокусливому вигляді. Спекотна блондинка позувала на кухні в білому мереживному ліфчику й трусиках-шортиках з високою посадкою на талії. Шикарний лук доповнили туфлі на шпильках.

Зірка позувала біля плити, демонструючи в різних позах свої апетитні округлості. Потім, приготувавши чай, Памела млосно сіла на стіл, поставивши ноги на табурет та трохи їх розставивши. Актриса тримала чашку двома руками, замислившись про щось приємне.

"Я люблю дні, які прекрасні, легкі - повні веселощів, починаючи з ранкового чаю, я занурююся в мрійливу медитацію - моя версія чуттєвої йоги -

все відразу", - поділилася Андерсон.

Збожеволівши від такої краси, користувачі менш, ніж за півдня, встигли поставити десятки тисяч лайків.

Раніше ми повідомляли, як Памела захопила чарівною фігурою і не менш чарівною позою, зігнувшись, заглядаючи в духовку. Зірка, очевидно, любить позувати на кухні, але не в такому вигляді, як всі звикли бачити домогосподарок.

Так, актриса, "озброївшись" товстими рукавичками-прихватками, продемонструвала пишний бюст в напівпрозорому ліфчику й пружні сідниці в милих домашніх трусиках. Розпатлана красуня "склалася" майже вдвічі, даючи можливість шанувальникам оцінити свою гнучкість.

Нагадавши, Памела Андерсон показала себе у всій красі у ванній на підборах

А ще Politeka писала, що пишногруда Памела Андерсон без ліфчика здивувала сміливою позою в ліжку