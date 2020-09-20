Неувядающая голливудская красотка Памела Андерсон, звезда сериала "Спасатели Малибу", разгорячила пикантной фотосессией

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм, представ в довольно соблазнительном виде. Знойная блондинка позировала на кухне в белом кружевном лифчике и трусиках-шортиках с высокой посадкой на талии и свободно развевающихся книзу. Шикарный лук дополнили туфли на шпильках.

Звезда позировала у плиты, демонстрируя в различных позах свои аппетитные округлости. Затем, приготовив чай, Памела томно уселась на стол, поставив ноги на табурет и немного их расставив. Актриса держала чашку двумя руками, замечтавшись о чем-то приятном.

"Я люблю дни, которые прекрасные, легкие - полны веселья, начиная с утреннего чая, я погружаюсь в мечтательную медитацию - моя версия чувственной йоги -

все сразу", - поделилась Андерсон.

Обезумевшие от такой красоты пользователи менее, чем за полдня, успели поставить десятки тысяч лайков.

Ранее мы сообщали, как Памела восхитила прелестной фигурой и не менее прелестной позой, изогнувшись, заглядывая в духовку. Звезда, очевидно, любит позировать на кухне, но не в таком виде, как все привыкли видеть домохозяек.

Так, актриса, "вооружившись" толстыми перчатками-прихватками, продемонстрировала пышный бюст в полупрозрачном лифчике и упругие ягодицы в милых домашних трусиках. Растрепанная красотка "сложилась" почти вдвое, давая возможность поклонникам оценить свою гибкость.

Напомним, Памела Андерсон показала себя во всей красе в ванной на каблуках

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