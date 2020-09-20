Колишній кавеенщик, а нині водій у проекті Лесі Никитюк "Le Маршрутка" Богдан Богданович, поділився цікавими деталями, що залишилися за кадром
Так, Ігор Новінчук (справжнє ім'я артиста) розповів в інтерв'ю "КП в Україні", як йому працюється з епатажною Нікітюк.
"Хоча маршрутка Лесина, в ній діють мої правила. Ну, як правила. Моє слово - закон, а погоджується вона з ним чи ні, це вже не мої проблеми, - жартує Новінчук, а потім додав, - Були суперечки, ми всі живі люди, і у кожного є своя думка щодо тієї чи іншої теми. Але щоб ми сварилися і били посуд, якого, до речі, в маршрутці багато, такого не було. Леся вміє грамотно й конструктивно переконати, особливо коли приходить час виплати гонорару".
До речі, телеведуча частенько викладає в своєму Instagram-блозі забавні фото за участю Богдановича, чим радує публіку. За словами гумориста, він позитивно до цього ставиться, особливо його смішить реакція армії фанатів Лесі.
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"Це дуже весела штука. Особливо потім читати коменти людей. Там стільки нового можна про себе дізнатися. І те, що я на 30 років старший за Лесі, І я її залицяльник, а вона зі мною зустрічається, адже я мільйонер. А - і те, що я товстий і лисуватий. Хоча про останнє і так знаю", - поділився Богданович.
Напарник Нікітюк, який навчався на програміста, але встиг попрацювати і торговим представником, і водієм, зазначає, що участь у проекті Лесі приносить йому не тільки гроші.
"Мене показали по телевізору. Я почав робити те, що мені приносить задоволення. Тому що в усіх інших місцях я працював виключно заради грошей. А тут - заради грошей і задоволення", - зазначив Богданович.
Раніше ми повідомляли, навіжена Нікітюк на відпочинку похвалилася фігурою в міні-піжамі з "кокосовим" принтом. Зірка сфотографувалася вранці, тому ще не встигла нафарбуватися, продемонструвавши свою натуральну красу.
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