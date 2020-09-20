Колишній кавеенщик, а нині водій у проекті Лесі Никитюк "Le Маршрутка" Богдан Богданович, поділився цікавими деталями, що залишилися за кадром

Так, Ігор Новінчук (справжнє ім'я артиста) розповів в інтерв'ю "КП в Україні", як йому працюється з епатажною Нікітюк.

"Хоча маршрутка Лесина, в ній діють мої правила. Ну, як правила. Моє слово - закон, а погоджується вона з ним чи ні, це вже не мої проблеми, - жартує Новінчук, а потім додав, - Були суперечки, ми всі живі люди, і у кожного є своя думка щодо тієї чи іншої теми. Але щоб ми сварилися і били посуд, якого, до речі, в маршрутці багато, такого не було. Леся вміє грамотно й конструктивно переконати, особливо коли приходить час виплати гонорару".

До речі, телеведуча частенько викладає в своєму Instagram-блозі забавні фото за участю Богдановича, чим радує публіку. За словами гумориста, він позитивно до цього ставиться, особливо його смішить реакція армії фанатів Лесі.

"Це дуже весела штука. Особливо потім читати коменти людей. Там стільки нового можна про себе дізнатися. І те, що я на 30 років старший за Лесі, І я її залицяльник, а вона зі мною зустрічається, адже я мільйонер. А - і те, що я товстий і лисуватий. Хоча про останнє і так знаю", - поділився Богданович.

Напарник Нікітюк, який навчався на програміста, але встиг попрацювати і торговим представником, і водієм, зазначає, що участь у проекті Лесі приносить йому не тільки гроші.

"Мене показали по телевізору. Я почав робити те, що мені приносить задоволення. Тому що в усіх інших місцях я працював виключно заради грошей. А тут - заради грошей і задоволення", - зазначив Богданович.

Раніше ми повідомляли, навіжена Нікітюк на відпочинку похвалилася фігурою в міні-піжамі з "кокосовим" принтом. Зірка сфотографувалася вранці, тому ще не встигла нафарбуватися, продемонструвавши свою натуральну красу.

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