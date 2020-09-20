Бывший кавээнщик, а ныне водитель в проекте Леси Никитюк "Le Маршрутка" Богдан Богданович, поделился любопытными деталями, оставшимися за кадром

Так, Игорь Новинчук (настоящее имя артиста) рассказал в интервью "КП в Украине", как ему работается с эпатажной Никитюк.

"Хотя маршрутка Лесина, в ней действуют мои правила. Ну, как правила. Мое слово – закон, а соглашается она с ним или нет, это уже не мои проблемы, - шутит Новинчук, а затем добавил, - Были споры, мы все живые люди, и у каждого есть свое мнение насчет той или иной темы. Но чтобы мы ссорились и били посуду, которой, кстати, в маршрутке много, такого не было. Леся умеет грамотно и конструктивно убедить, особенно когда приходит время выплаты гонорара".

К слову, телеведущая частенько выкладывает в своем Инстаграм-блоге забавные фото с участием Богдановича, чем радует публику. По словам юмориста, он положительно к этому относится, особенно его смешит реакция армии фанатов Леси.

"Это очень веселая штука. Особенно потом читать комменты людей. Там столько нового можно о себе узнать. И то, что я на 30 лет старше Леси, и я ее ухажер, а она со мной встречается, ведь я миллионер. А - и то, что я толстый и лысоватый. Хотя о последнем и так знаю", - поделился Богданович.

Напарник Никитюк, учившийся на программиста, но успевший поработать и торговым представителем, и водителем, отмечает, что участие в проекте Леси приносит ему не только деньги.

"Меня показали по телевизору. Я начал делать то, что мне доставляет удовольствие. Потому что во всех других местах я работал исключительно ради денег. А здесь – ради денег и удовольствия", - отметил Богданович.

Ранее мы сообщали, взбалмошная Никитюк на отдыхе похвасталась фигурой в мини-пижамке с "кокосовым" принтом. Звезда сфотографировалась утром, поэтому еще не успела накраситься, продемонстрировав свою натуральную красоту.

Напомним, шаловливая Никитюк покрутила упругим богатством в одном бикини

Также Politeka сообщала, неугомонная Никитюк обтянула загорелые прелести в розовый топик и окунулась в сливки: "Ммм, аппетитно"