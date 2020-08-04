Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась знойными кадрами со своего отдыха на море

Как пишет Politeka.net, она опубликовала видео на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть ролик, скрольте до конца).

Леся Никитюк наслаждается отпуском в Турции. На опубликованных кадрах она позирует на пирсе в черном купальнике с тоненькими бретельками и солнцезащитных очках. Красотка поправляет слегка растрепанные ветром волосы и соблазнительно вертит пятой точкой. На заднем плане видно море, которое пенится волнами, и безоблачное небо.

"Ну наконец-то Моррррре 🔥🔥🔥🔥 Привет Турция и пахлава😍", - подписала видео Никитюк.

Пользователи социальной сети оценили летний наряд Леси и разделили с ней положительные эмоции в комментариях:

"Как-то быстро из Киева в Турцию 😉 И что-то кораллы не турецкие )))"; "Леся, ничего, что это Египет?))) ❤️"; "Необычайно красивая девушка!"; "Рукой карантин прикрыли? 😅 Хорошего отдыха 😍😍😍"; "Аллилуйя!!!! 🔥😍🔥 Наконец то какие то движения ❤️❤️ с перемещением в другие царства государства 🤦🏼‍♀️😂"; "Классная попа"; "Красотка ты, наша украиночка ❤️ а фигурка какая мм😍😊".

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

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