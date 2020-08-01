Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк сверкнула идеальной фигурой

32-летняя теледива в очередной раз доказала, что умеет удивлять, передает Politeka.net.

Красотка радует многочисленных поклонников не только своим чувством юмора, но и демонстрацией роскошной фигуры, выставляя на странице в Инстаграм напоказ очень горячие снимки.

Так, субботним утром звезда порадовала фанатов очередным пикантным фото. На нем она позирует в купальнике, сидя на кромке ванной. Звезда демонстрирует идеальную фигуру и длинные ноги.

Отметим, что это – не просто фото. Публикуя черно-белый снимок на своей странице, Леся поддержала челлендж #WomenSupportingWomen.

«Скажу честно, не очень вникала в этот челендж😁 я на съемках круглосуточно)) Но я за любой кипиш, цель которого МИР, ДОБРО, ЛЮБОВЬ особенно мужество и красота женщины❤️ Всем шлю ростки любви😗 Получила от @mashaefrosinina. Передаю @elisvitolina 😉», – подписала снимок Никитюк.

Фанаты не замедлили с ответной реакцией на такой красивый и дерзкий образ.

«Лара Крофт ❤️🔥», «Какая же вы красавица😍», «Леся, когда ты поразишь миллионера наповал?», «Самая прекрасная женщина в мире», «Леся, ты горячая, как горы Кавказ», – пишут в комментариях.

Возвращаясь к теме челленджа «Женщины спасут мир», отметим, что его условие – разместить в соцсети свое черно-белые фото и отметить тех, кем восхищаетесь и чьи моральные ориентиры разделяете.

«Пускай мир знает, что мы также против конфликтов, дискриминации, насилия и войн», – написала у себя в Инстаграм телеведущая Маша Ефросинина, которая и передала эстафету Лесе. Та же в свою очередь, тегнула известную теннисистку Элину Свитолину.

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.

Также Politeka писала, что Никитюк в позе горячей кошечки бесстыдно посветила грудью.