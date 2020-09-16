Известная украинская телеведущая Леся Никитюк насмешила фанатов забавным роликом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу звезды в Instagram.

Так, на ролике Леся, мило улыбаясь, подносит ко рту чашку с каппучино. Отпив напиток и отведя чашку, ведущая демонстрирует фанатам испачканное сливками лицо.

На знаменитости – откровенный бюстгальтер розового цвета, не скрывающий аппетитную грудь ведущей. Судя по геолокации, Леся находится в Кемере (Турция).

"Good morning 😋 Я уже окунулась😁", – подписала видео Леся Никитюк.

Фанатам понравился шуточный ролик, о чем они незамедлительно сообщили в комментариях.

"🖤 Лесяяяя, что за купальник ? 😍 😂👍 👍😉🌹🌹Ну, Леся как всегда👏👍🔥 😂😂😂 Леся😂 Capuciinoooo 😃😃😃 Вы сделали мое утро ))) 😂😂😂 Хороший макияж Крута жіночка 💯👌🤘 Окунулась в чашку! _a_alexandrovih_16 💝💝💝💝😍😍😍 Ммм аппетитно😂😂😂😮😮😮🔥🔥🔥 ", – пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 15 Сен 2020 в 11:43 PDT

Politeka писала, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в откровенном платье.

"Красотка вернулась!" - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Никитюк позирует в платье, похожем на то, в котором в фильме "Красотка" актриса Джулия Робертс.

Однако поклонники не могли что-либо сказать, поскольку кадром знаменитость поделилась у себя в Сторис.

Напомним, знойная Никитюк избавилась от лифчика и свела с ума раскованной позой.

Как сообщала Politeka, Никитюк прикрыла бюст перьями и произвела фурор внешним видом в Турции.

Также Politeka писала, что знойная Леся Никитюк похвасталась своим сочным арбузом в розовом бикини: "Самое сладкое".