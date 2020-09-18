Легендарная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой, отдыхая на море
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Доброе утро», - коротко говорится в подписи.
На опубликованном снимке Никитюк позирует в наряде собственного производства, сделанном с принтом в виде кокоса. При этом ведущая игриво задрала шорты, оголив и без того идеальные ноги.
Уточним, что поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать. Фотографию красотка выбросила у себя в Сторис.
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До этого мы писали, что украинская телеведущая Леся Никитюк показала жаркие кадры из отпуска.
Несколько дней назад звезда рассказала, что отправилась в осенний отпуск вместе со своей семьей, откуда активно делится новыми фото и ярким видео. Леся уже показала свою маму и папу, отдыхающего на побережье.
А несколько часов назад девушка блеснула подтянутой фигурой в очень ярком бикини розового цвета с леопардовыми пятнышками. При этом телеведущая позировала без укладок и макияжа. Поедая сочный арбуз, Леся рассказала о своих впечатлениях от отдыха и показала самое сладкое время дня на курорте.
Напомним, шаловливая Никитюк покрутила упругим богатством в одном бикини
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