21-річна українська модель, "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь вразила стрункими формами в несподіваному образі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в розкішному залі з високими стелями і пишним оздобленням - прямо принцеса в стінах палацу.

Так, Леоніла підкреслила особливий момент незвичайним вбранням. Вона була в короткому топі з довгим рукавом, оголивши "осину" талію. Родзинкою стала прикраса у вигляді сріблястих "мотузочок". Також на ній була спідниця в підлогу, красиво спадаюча хвилями. Голову Гузь прикрасила блискучим головним убором з безлічі намистин. Так і хочеться назвати модель Шахерезадою - східною красунею з казкового циклу "Тисяча і одна ніч".

У підписі до кадру Леоніла поставила "сердечко" і посилання на бренд жіночого одягу "Bicholla".

Користувачі прийшли в невимовний захват від побаченого, засипавши "Міс Україна" компліментами:

"Ліночка, це дуже бомбезно! Це де? Ти справжня королева"

"Розкішна😍"

"Красуня😍"

"Princesse 🌹"

Раніше ми повідомляли, Гузь здивувала атмосферним чорно-білим знімком, яким поділилася в соцмережі. Щаслива і розкута дівчина в спортивному костюмі сиділа на стозі сіна, прикритому тканиною, широко розставивши ноги і доторкнувшись рукою до волосся. Злегка розпатлана модель закрила очі і, здається, про щось мрійливо задумалася. Локація в сільському стилі несподівано зіграла на руку гламурній красуні.

"Занадто солодко вийшло», «красоточка», "вау, ефектно виглядаєш", - відреагували шанувальники.

Нагадавши, "Міс Україна" Леоніла Гузь в ультра-міні посвітила найцікавішим: "Титул виправданий"

Як повідомляла Politeka, Міс Україна Леоніла Гузь зізналася, що хотіла б змінити в зовнішності: "Боже, навіщо?».