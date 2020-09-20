21-летняя украинская модель, "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь впечатлила стройными формами в неожиданном образе
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в роскошном зале с высокими потолками и пышным убранством - прямо принцесса в стенах дворца.
Так, Леонила подчеркнула особенный момент необычным нарядом. Она была в коротком топе с длинным рукавом, обнажив "осиную" талию. Изюминкой стало украшение в виде серебристых "веревочек". Также на ней была юбка в пол, красиво ниспадающая волнами. Голову Гузь украсила блестящим головным убором из множества бусин. Так и хочется назвать модель Шахерезадой - восточной красоткой из сказочного цикла "Тысяча и одна ночь".
В подписи к кадру Леонила поставила "сердечко" и ссылку на бренд женской одежды «Bicholla».
Пользователи пришли в неописуемый восторг от увиденного, засыпав "Мисс Украина" комплиментами:
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"Роскошная 😍🔥"
"Красотка😍"
"Princesse 🌹"
"Красавица ❤️"
Ранее мы сообщали, Гузь изумила атмосферным черно-белым снимком, которым поделилась в соцсети. Счастливая и раскованная девушка в спортивном костюме сидела на стоге сена, прикрытом тканью, широко расставив ноги и дотронувшись рукой к волосам. Слегка растрепанная модель закрыла глаза и, кажется, о чем-то мечтательно задумалась. Локация в деревенском стиле неожиданно сыграла на руку гламурной красотке.
«Слишком сладко получилось», «красоточка», «вау, эффектно выглядишь», - отреагировали поклонники.
Напомним, "Мисс Украина" Леонила Гузь в ультра-мини посветила самым интересным: "Титул оправдан"
Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».