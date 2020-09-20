21-летняя украинская модель, "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь впечатлила стройными формами в неожиданном образе

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в роскошном зале с высокими потолками и пышным убранством - прямо принцесса в стенах дворца.

Так, Леонила подчеркнула особенный момент необычным нарядом. Она была в коротком топе с длинным рукавом, обнажив "осиную" талию. Изюминкой стало украшение в виде серебристых "веревочек". Также на ней была юбка в пол, красиво ниспадающая волнами. Голову Гузь украсила блестящим головным убором из множества бусин. Так и хочется назвать модель Шахерезадой - восточной красоткой из сказочного цикла "Тысяча и одна ночь".

В подписи к кадру Леонила поставила "сердечко" и ссылку на бренд женской одежды «Bicholla».

Пользователи пришли в неописуемый восторг от увиденного, засыпав "Мисс Украина" комплиментами:

"Линочка, это очень бомбезно! Это где? Ты настоящая королева"

"Роскошная 😍🔥"

"Красотка😍"

"Princesse 🌹"

"Красавица ❤️"

Ранее мы сообщали, Гузь изумила атмосферным черно-белым снимком, которым поделилась в соцсети. Счастливая и раскованная девушка в спортивном костюме сидела на стоге сена, прикрытом тканью, широко расставив ноги и дотронувшись рукой к волосам. Слегка растрепанная модель закрыла глаза и, кажется, о чем-то мечтательно задумалась. Локация в деревенском стиле неожиданно сыграла на руку гламурной красотке.

«Слишком сладко получилось», «красоточка», «вау, эффектно выглядишь», - отреагировали поклонники.

Напомним, "Мисс Украина" Леонила Гузь в ультра-мини посветила самым интересным: "Титул оправдан"

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».