Известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала себя и рассказала про праздник

На фото красотка позировала в белой юбке и блузке. Образ Гузь дополнила сапогами и стильной сумочкой. Волосы у Леонилы были распущены, а сама она стояла перед зеркалом, демонстрируя свой наряд. На фото можно легко оценить прекрасные ножки модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото звезда уже стояла в платье с огромным разрезом. Волосы Гузь уже собрала в хвост, пока демонстрировала длинную ножку, которая вырвалась из наряда.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки красотке. Все из-за того, что фото размещены в сторис Инстаграм, где подобных инструментов нет, но написать так и хочется: "Титул оправдан, обворожительная".

Сообщалось, что популярная украинская модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», предстала во всей красе.

В этот раз модель сделала селфи, показав свое лицо крупным планом. Звезда распустила длинные русые волосы и смотрела в камеру, немного выставив вперед губы. Красотка сделала макияж, нанеся на кожу тон и румяна. Лицо красотки будто сеяло изнутри.

Напомним, "Мисс Украина" Леонила Гузь покорила роскошью в одной тонкой рубашке

А еще Politeka писала, что бесстыжая Мисс Украина Леонила Гузь расставила ноги в маленьком бикини

Также Politteka сообщала, что "Мисс Украина" Леонила Гузь поразила не только взглядом в одной футболке



