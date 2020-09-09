Модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина-2018», похвасталась красотой в новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных фотографиях Гузь позирует в белоснежном наряде, эффектно расставив ноги. Девушка сидит на сене, поверх которого положили простынь и поставили цветы.

Особой красоты снимку придала прическа Гузь, которую девушка пыталась якобы поправить. Кадры никак не были подписаны, однако ее поклонники пришли в восторг от увиденного.

«Слишком сладко получилось», «красоточка», «вау, эффектно выглядишь», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», предстала во всей красе

Звезда активно делится интересными фото в своем Инстаграм, представая в разных образах: от горячей искусительницы, до очень красивой скромницы.

В этот раз модель сделала селфи, показав свое лицо крупным планом. Звезда распустила длинные русые волосы и смотрела в камеру, немного выставив вперед губы.

Красотка сделала макияж, нанеся на кожу тон и румяна. Лицо красотки будто сеяло изнутри. Также Леонила подчеркнула пышные ресницы черной тушью.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без лифчика эффектно приспустила лямочки: виден каждый изгиб.