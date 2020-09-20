34-річна російська співачка та телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова здивувала публіку одкровенням у романтичному образі

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в розкішній вузькій сукні кремового відтінку з золотистою обробкою.

Ольга спокусливо зігнулася, ставши перед камерою в півоберта. Дівчина продемонструвала з найвдалішого ракурсу всі свої ніжні вигини та округлості. Волосся красуня зібрала на потилиці, розсипавши довгі локони по спині. Ольга грайливо посміхнулася, "стрільнувши" оченятами.

"Сьогодні на прем'єрі мюзиклу за столиками «День закоханих» @musicals.show ❤ ️Обожнюю цей формат, коли можна спокійно сидіти за столиками, і насолоджуватися шикарною постановкою про кохання ❤️ приголомшливий мюзикл, такий життєвий, можна і посміятися і поплакати 😂 Все, як ми любимо 🤪 Я вам всім раджу відвідати його 👑 і дівчаткам, і хлопцям, і парам ❤️. А ще, це прекрасний привід для виходу в світ в розкішному і елегантному платті 👗 і також можливість вигуляти нові туфлі 👠. Як я вам така? 👸 🏻 🥰 ",- поділилася зірка, запитавши думку публіки.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, багатьох хвилювало питання, чому Бузова не зі своїм бойфрендом, реп-виконавцем Давидом Манукяном.

"А де Дава?"- "напевно розлучилися ☺" - "Ольга відповіла всім на це питання, прийшовши на мюзикл з Антоном"

"Оля, це плаття вам дуже йде😻 прям як королева"

"Ти сьогодні дуже красива і елегантна🔥 частіше роби такі образи вони тобі дуже йдуть🔥"

"Що ж ти без пари???"

"Так і будеш до пенсії на самоті туфлі нові вигулювати"

"Шкода мені тебе, Оля( ти успішна, красива, але смуток в очах ніяк не заховати....і самотність"

"Як завжди не риби не м'яса"

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".

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