Российская певица и телеведущая Ольга Бузова честно рассказала о проблемах, связанных с тренировками в шоу "Ледниковый период"

Несколько недель назад Ольга рассказала, что начала участие в популярном шоу, в котором она выступает вместе с профессиональным фигуристом Дмитрием Соловьевым. Девушка заявила, что ей очень нелегко и первые тренировки были очень трудными, ведь ранее она никогда не стояла на коньках, рассказала Ольга изданию "Собеседник".

Ольга рассказала, что было неудобно везде: ноги надо расставить специальным образом, бедрами двигать – тоже. Этот вид спорта оказался очень сложным. Тем не менее, Ольга решила на сдаваться и во время репетиции даже была травмирована. Бузовой даже пришлось проходить лечение в клинике для травмированного колена.

«Я столкнулась с такой сложностью: никогда не думала, что мой рост станет помехой», — рассказала недавно Ольга.

Также она рассказала, что иногда критика ее расстраивает, но ей все же хочется быть увереннее.

«Те, кто в фигурном катании, прекрасно понимают, какой это каторжный труд», — сделала вывод Ольга.

Ранее мы также писали, что для 34-летней певицы и телеведущей "Дом-2"напряженные тренировки на проекте "Ледниковый период" аукнулись серьезными проблемами со здоровьем

В кадре предстала расстроенная и приболевшая Ольга, которая "загробным" голосом рассказывает о том, как ей плохо.

"У меня есть небольшая проблема, о которой знают мои близкие. Всегда, когда я очень сильно нервничаю, первое, у меня теряется голос, поднимается температура и еще есть то, о чем я не хочу говорить. В общем, все это сейчас происходит со мной...", - звезда и раньше признавалась, что очень сильно переживает по поводу своего участия в "Ледниковом периоде".

Кроме того, приболевшая Бузова умудрилась повредить обе ноги на последней тренировке. Девушка показала, как лечится.

"Самочувствие, так сказать, так себе... Сейчас держу лед, потому что сегодня упала. Это уже неудивительно. При чем упала, делая элемент, который я уже знаю, как делать, просто хотела сделать еще круче, и как со всей дури прямо на два колена... В общем, сейчас восстанавливаю немножко колени... И пальчик на ноге не проходит из-за того, что большие нагрузки. Коротко о главном, берегите себя и помните, что самое главное, что у вас есть - это ваша жизнь, здоровье", - разоткровенничалась Ольга.

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".

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