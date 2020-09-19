Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку в серіалі "Свати", приголомшила визнанням в оточенні чоловіків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Обожнюю цих хлопців! Величезна радість з ними працювати»" - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Кошмал позує в гримерці поруч з двома чоловіками, посміхаючись на камеру.

«Я давно хотів це сказати, на мою думку, ти найкраща, найкрасивіша»,»красуня, подобаються твої роботи, дуже сильно»,»ось це я розумію, відпочинок. Класно виглядаєш», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Анна Кошмал продовжує підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками

На цей раз актриса "розігріла" своїх шанувальників спільним фото зі своїми ефектними подругами й колегами.

"На цьому фото тільки не вистачає малятка. А взагалі ми не просто команда, а як сьогодні було сказано режисером, справжня машина", - підписала вона нове фото у своєму мікроблозі.

Фото Анни Кошмал з колегами по знімальному майданчику, на якому вони засвітили свою головну "гордість", припало до душі шанувальникам актриси, через що вони залишили десятки захоплених коментарів.

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