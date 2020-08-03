Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась после роли в сериале «Сваты», порадовала поклонников новостью о новом проекте

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кошмал поделилась фотографией со съемок. Красотка предстала в невероятно соблазнительном образе. У нее была красивая прическа и макияж. Девушка была одета в мини-платье и босоножки на каблуках. Актриса выглядела очень мило.

«Папик-2», - коротко подписала актриса фото, дав понять, что она появится в новом сезоне популярного сериала.

За час фото Кошмал собрало более 20 тысяч лайков. В комментариях поклонники оставили массу приятных слов актрисе.

«Пересматриваю все сезоны «Сватов» и понимаю, что ты настолько выросла и изменилась! Люблю тебя», «Красота спасёт этот мир!!!! Однозначно», «Вы такая талантливая! Вот бы был новый сезон «Сватов» с вашим участием», «Куколка», «Круто, и вы будете в этом фильме)», «Невероятно красивая девушка», «Ножки огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал поделилась ярким фото с отдыха. Красотка приехала в курортный городок в Одесской области Базарьянка. Она была одета в цветастый костюм, бандану и солнцезащитные очки. В руках Анна держала два больших чемодана с одеждой.

Напомним, что Анна Кошмал приспустила одежду и показала, чем очаровывает мужчин: "прямо в душу смотрят".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал пошалила на пляже в хищном купальнике: "Сеньорита".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал без лишней одежды показала, как нужно расслабляться: "Мечтательница".