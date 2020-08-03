Известная украинская актриса Анна Кошмал показала себя и рассказала про свою команду

На фото красотка сидела в юбке и топе. Анна была в гримерке и держала в руках тени, пока ей делали прическу. Рядом можно увидеть оператора, которые ее снимал, а сзади еще несколько человек. Девушка улыбалась и о чем-то увлеченно разговаривала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Работая с самой любимой командой, улыбка не сходит с лица", - написала Анна.

Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так я как-то смотрела сваты 7, а почему, Аня, Вы там маленькая, я что- то не могу понять???", "Красавица", "Очень мило, ждем 2 сезон", "Очаровательная улыбка, люблю", "Анюта, Где сегодня снимаете?)", "Вы такая радостная, очень красивая улыбка", "Анна, вы очень красивая и нежная девушка. Оставайтесь всегда такой", "безумно красивая", "Здорово! Поздравляю вас! Это хорошо когда человек улыбается!", "Очень приятно смотреть, когда вы улыбаетесь, вам улыбка очень идёт. Чаще улыбаетесь и никогда не унывайте".

Сообщалось, что украинская актриса Анна Кошмал порадовала поклонников новостью о новом проекте.

У себя в Инстаграм Кошмал поделилась фотографией со съемок. Красотка предстала в невероятно соблазнительном образе. У нее была красивая прическа и макияж. Девушка была одета в мини-платье и босоножки на каблуках. Актриса выглядела очень мило.

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