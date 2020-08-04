Известная украинская актриса Анна Кошмал удивила неожиданным образом

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Кошмал опубликовала фото, на котором она запечатлена в салатовом махровом халате и желтой косынке. При этом, что интересно, в таком одеянии она позирует не в интерьере комнаты, как можно было бы подумать. Фоном для снимка служит поле.

Развернутого комментария к фото Кошмал не оставила, она добавила только хэшхтег «солнечные ванны».

Судя по комментариям, креативный снимок понравился фолловерам актрисы. Также в Сети узнали халат, в котором позировала Кошмал. Фанаты «Сватов» уверены, что этот предмет гардероба она одолжила у Ларисы Буханкиной, которую сыграла Олеся Железняк в одном из сезонов сериала.

«Очень интересное фото!!!», «Знакомый халатик, вроде где-то был в «Сватах», «О этот халатик у Ларисы в 6 сезоне 2 серии в сватах был», «Солнечные ванны в плюшевом халате», "Кто же так ванны принимает", «Эх Женя, Женя опять университет пропускаешь😂😂», «Красотка», «Хах, какое интересное и своеобразное фото😄 очень красиво👍», «Такая красотка», «Наверное на этом поле снимали не которые серии из сериала Сваты», «Очень яркое и солнечное фото👍», «Это прекрасно», - пишут в комментариях.

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