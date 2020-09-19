Російський шоумен і ведучий Гарік Харламов налякав змінами в зовнішності, звинувативши у всьому Китайський вірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Перехворів короною, ось така побочка тепер. Я став різний. Інтернаціональний я тепер» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Харламов позує спершу нормальний, потім нібито він китаєць, афроамериканець і швед. Побачене справило ефект "бомби" на його шанувальників.

«Китайський образ супер», «темношкірий Гарік = Мігель», «оригінал в низу зліва найкраще», «Ху Лі Гарік і Нігарік», «Гарік Сяо Пінь Харламов», «Ахах такий Кім Чімнир», «мінімалках», - пишуть вони.

До цього ми писали, що здоров'я російського актора і шоумента Гаріка Харламова, який нещодавно розлучився з актрисою Христиною Асмус, різко погіршилося.

"У Гаріка Харламова виявили ковід..."- було сказано в повідомленні.

Уточнюється, що це сталося в «останній момент», через що зйомки гумористичного шоу Comedy Club в Барвисі довелося скасувати. Сам актор поки ситуацію не коментував.

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