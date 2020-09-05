Скандально известная российская актриса Кристина Асмус в белоснешной пижаме с кружевом удивила фото

Оставшись без Харламова, Кристина продолжает привлекать внимание к себе благодаря фото в своем Инстаграм. Фан-аккаунты артистки активно в свою очередь публикуют кадры с Асмус, сделанные на съемках нового проекта, в котором она участвует.

Кристина снимается вместе с Иваном Охлобыстиным, как когда-то ранее (звезды уже были коллегами на съемочной площадке сериала "Интерны"). В то же время поклонники едко высмеивают ее развод, а сама звезда избегает любых распросов по поводу ее карьеры и личной жизни.

Личное фото Кристины, сделанное ранее, также подверглось бурном обсуждению. На новом кадре Асмус позировала в белой пижаме с кружевами и придерживая массивный бокал с коктейлем в руках.

«Рост – 164. Вес – 45. Размер ноги – 36. Цвет волос – натуральный ...это все про диван 🤪🤪🤪», - написала Кристина.

Вот как реагируют фанаты:

«Бомбическая😍👍», «Пальцы уродские», «Мизенец жуть», «Теперь понятно почему они разводятся. Гарик увидел этот страшный мизинец на ноге😖», «Хороший диван , надо брать», «Кристина супер и ножки у неё выше всяких похвал. Те, кто тебя ругают, недостойны эти ножки даже целовать», «Для кого вы себя рекламируете??)», «Цену напиши самое главное забыла», «да, ноги жуть, пальцы-щупальца», «*исю видно 😂».

Развод актрисы с Гариком Харламовым стал одной из причин массового хейта звезды в социальной сети Инстаграм. После съемок фильма "Текст", где присутствовали неоднозначные и откровенные сцены с Кристиной, поклонники также принялись массово осуждать Асмус за провокативное и дерзкое поведение.

Практически под каждым ее постом пользователи сети осуждают звезду за откровенные фото, дерзкие высказывания или высмеивание своего же поведение. Асмус не реагирует на критику, продолжая делиться фото из спальни, а также кадрами со съемок нового проекта.

Не так давно звезда также опубликовала кадр, на котором позировала в постели в одной ярко-красной ночнушке. Причем позировала блондинка рядом с тарелкой вкусной и довольно крупной малины, на которой акцентировала внимание. Поклонники же принялись писать, как актриса тоскует по мужу и ответили на вопрос звезды.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

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