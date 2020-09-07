Болезнь неожиданно подкосила звезду Кристину Асмус прямо на съемках

Об этом пишет Politeka.net.

Откровенное признание российской актрисы появилось в ее личном микроблоге Instagram.

Как известно, Кристина Асмус, которая сейчас разводится с Гариком Харламовым, отправилась в Геленджик для съемки нового шоу.

Трудиться под палящим солнцем оказалось непросто, что лишний раз и подтвердил ослабленный организм артистки, из-за чего Кристина Асмус серьезно заболела.

"Работа по 20 часов в день, диеты + 40 градусов в тени вперемешку с кондиционером и организм сказал «харэ». Надеюсь в кадре жар, сопли ручьём и заклинившая шея не очень будут видны - как-то не клеится это с платьями со шлейфом", - рассказала российская актриса.

Асмус также добавила, что это был ее самый "дикий" месяц в жизни.

"Это был самый дикий месяц в моей жизни, но оно однозначно того стоило! Что получилось, увидим уже 13 сентября", - резюмировала она в подписи к новому снимку в Instagram.

"Да уж по 20 часов, не ври!", "А зачем диета? Вы и так в отличной форме!", "Вот показатель этого "лёгкого труда". Кристиночка, вам здоровья и скорого восстановления!", "Заклинившая шея обычно видна", "Красивая Кристина", - написали фанаты в комментариях.

Ее попытались обвинить во лжи относительно того, что она якобы работает по 20 часов в день, на что Асмус ответила: "Это с 04:30 утра до ночи. Каждый день. Так бывает, представляете".

Пост Кристины случайным образом совпал с возникновением слухов, что у ее экс-супруга Гарика Харламова диагностирован китайский вирус. Но официального подтверждения по диагнозу шоумена пока не было.

Напомним, что плачущую Кристину Асмус осрамили после слов о дочери: "Патологическая врушка".

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