Популярна виконавиця Міша Романова, яка є колишньою солісткою групи "ВІА Гра", вразила витівкою на відпочинку з Максом Барських, з яким їй приписують роман

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ким вам доводиться Макс Барських?"- запитує у неї один з передплатників.

У відповідь на це Романова вирішила опублікувати фотографію, зроблену під час спільного з панських відпочинку на яхті. Знаменитість вирішила залізти між ніг співакові, посміхаючись при цьому на камеру.

В руках у Романової можна помітити келих з вином.

"BOSS", - коротко вона відповіла шанувальнику.

Уточнимо, що оскільки кадр був опублікований в Сторіс, її інші фанати не могли що-небудь сказати.

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На фото Міша здалася в чорній сукні з пристойним декольте у вигляді кільця. Як можна помітити, Романова не любителька білизни, зате любить відкриті плечі. Волосся у красуні були розпущені, а сама зірка дивилася прямо в об'єктив камери.

Три-чотири дні на тиждень левиця "вантажиться" в депресіях, а в інший час справедливо вважає себе подарунком долі для тебе, друже мій. А ви вірите в гороскопи?",- написала Міша під фото.

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