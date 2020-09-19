Популярна виконавиця Міша Романова, яка є колишньою солісткою групи "ВІА Гра", вразила витівкою на відпочинку з Максом Барських, з яким їй приписують роман
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Ким вам доводиться Макс Барських?"- запитує у неї один з передплатників.
У відповідь на це Романова вирішила опублікувати фотографію, зроблену під час спільного з панських відпочинку на яхті. Знаменитість вирішила залізти між ніг співакові, посміхаючись при цьому на камеру.
В руках у Романової можна помітити келих з вином.
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"BOSS", - коротко вона відповіла шанувальнику.
Уточнимо, що оскільки кадр був опублікований в Сторіс, її інші фанати не могли що-небудь сказати.
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На фото Міша здалася в чорній сукні з пристойним декольте у вигляді кільця. Як можна помітити, Романова не любителька білизни, зате любить відкриті плечі. Волосся у красуні були розпущені, а сама зірка дивилася прямо в об'єктив камери.
Три-чотири дні на тиждень левиця "вантажиться" в депресіях, а в інший час справедливо вважає себе подарунком долі для тебе, друже мій. А ви вірите в гороскопи?",- написала Міша під фото.
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