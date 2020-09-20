Українська співачка Соня Кей, яка є племінницею Софії Ротару, похвалилася перевтіленням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

"Трохи додала", - коротко йдеться в повідомленні.

Так, на опублікованих кадрах Соня Кей позує боком на камеру, використовуючи фільтр, який "розтягує" певні частини тіла. Її шанувальники прийшли в захват від побаченого.

"Аеее, крута", "Кім Кардаш'ян нервово курить в сторонці«,» ось це вид, кішечка", - пишуть вони.

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Дівчина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото, зроблене в Херсоні. Українська співачка вийшла погуляти на свіжому повітрі, вибравши одяг темних тонів: кросівки, джинси і топ з довгими рукавами, який оголив плоский живіт господині і тісно обтягнув її бюст.

Яскравою плямою образу стала різнобарвна сумочка і синя маска-Соня затиснула їх в одній руці, а іншу завела за голову в розкутій позі. Крім того, знаменитість виклала такий же знімок, але в чорно-білій гамі.

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