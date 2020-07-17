Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной Софии Ротару, показала себя и рассказала о природе

На фото Соня позирует в черных шортах и топе, а также туфлях. Девушка показывала себя во весь рост, а образ дополнила стильными очками. Красотка показывала себя на фоне зелени, демонстрируя длинные ножки, которыми ее наградила природа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Принять темп природы. Ее секрет - терпение", - написала Соня.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"Вау", "О, Боже мой", "Прекрасный пост", "Какие ножки", "Эхо - неизменимый ответ природы на вопрос, которые мы ей ставим".

Сообщалось, что племянница легендарной украинской исполнительница Софии Ротару Соня Кей сверкнула красотой в новом нежном образе.

«Запах лаванды — это запах доброй сказки, теплого лета, хороших воспоминаний и покоя», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Соня Кей позирует сперва с букетом из лаванды, нежно прижимая его к лицу.

Ранее мы писали, что известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной артистки Софии Ротару, показала совместное фото с молодым мужем.

На фото Соня показывает себя в черном купальнике, а волосы собрала в хвост. Рядом можно увидеть Олега Петрова, мужа красавицы, которая не так давно сыграла свадьбу.

Напомним, взмыленная племянница Софии Ротару порезвилась на улице без штанов

А еще Politeka писала, что племянница Ротару развалилась на полу и показала страсть с мужем

Также Politeka сообщала, что раздетая племянница Софии Ротару показала, что вытворяет в постели в медовый месяц



