Украинская певица Соня Кей, которая является племянницей исполнительницы Софии Ротару, похвасталась новыми горячими образами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Пройдемся по архивам», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Соня Кей позирует сперва в одном топе и белье, эффектно присев и показал идеальные ноги. На другом кадре девушка в примерочной в латексном наряде, который максимально подчеркивает ее фигуру.

Также красотка поделилась кадрами из фотостудии, где позировала в одном боди и ботфортах, а также непривычном для себя ярко-желтом костюме.

«Как лимончик», - подписала она снимок.

Обратим внимание, что поклонники Сони Кей не могли что-либо сказать, ведь кадрами певица поделилась в Сторис.

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На одном из фото Соня Кей зажмурилась от яркого солнца и с легкой улыбкой на устах пытается прикрыться рукой от лучей светила. На другом же девушка нашла спасение в цветке подсолнуха, которым закрыла половину лица. Из тени она смотрит томным взглядом.

Напомним, миниатюрная племянница Ротару дала жару на природе в новом нежном образе: «Милая, как ангел!».

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