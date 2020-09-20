Украинская певица Соня Кей, которая является племянницей Софии Ротару, похвасталась перевоплощением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Чуть чуть добавила», - коротко говорится в сообщении.

Так, на опубликованных кадрах Соня Кей позирует боком на камеру, используя фильтр, который «растягивает» определенные части тела. Ее поклонники пришли в восторг от увиденного.

«Аеее, крутая», «Ким Кардашьян нервно курит в сторонке», «вот это вид, кошечка», - пишут они.

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Девушка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото, сделанное в Херсоне. Украинская певица вышла погулять на свежем воздухе, выбрав одежду темных тонов: кросовки, джинсы и топ с длинными рукавами, который обнажил плоский живот хозяйки и тесно обтянул ее бюст.

Ярким пятном образа стала разноцветная сумочка и синяя маска - Соня зажала их в одной руке, а другую завела за голову в раскованной позе. Кроме того, знаменитость выложила такой же снимок, но в черно-белой гамме.

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