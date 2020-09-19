Популярна українська співачка Ані Лорак захопила шанувальників, показавшись на камеру в облягаючому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Час для сцени", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лорак позує в облягаючому концертному вбранні, ефектно демонструючи пружні форми. А глибоке декольте лише додавало пікантності кадрам.

Сама красуня при цьому змінює пози одна за одною, ефектно заглядаючи в кадр. Однак шанувальників Лорак позбавила можливості що-небудь сказати, поділившись відеозаписом у себе в Сторіс.

Як ми писали раніше, співачка Ані Лорак показала бекстейдж-кадри з нової фотосесії.

Після відпустки з дочкою Кароліна вирішила приступити до роботи в посиленому режимі. Вона заявила про роботу над новим проектом і також вирішила поділитися першими кадрами зі зйомок для нової фотосесії. При цьому в мережі вже підозрюють, що дані кадри насправді промо до кліпу Кароліни.

Сама зірка ніяких подробиць не розкривала, лише запостила ролики в розділі Сторі, а також розбурхала зміною іміджу. На представлених кадрах видно, що Кароліна блищить в стриманому брючному костюмі поверх якого також надіта масивна шуба в досить теплу погоду. Судячи з усього, Кароліні навіть стало жарко.

Нагадавши, Ані Лорак несподівано приховала струнку фігуру під мішкуватим костюмом: "Аж жарко стало".

Як повідомляла Politeka, несхожа на себе Ані Лорак з обстриженим чубчиком налякала обличчям:"ніби бджоли покусали".

Також Politeka писала, що втомлена Ані Лорак в машині спантеличила припухлим обличчям без макіяжу:"копія Повалій".