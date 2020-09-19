Популярная украинская певица Ани Лорак восхитила поклонников, показавшись на камеру в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Время для сцены», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лорак позирует в облегающем концертном наряде, эффектно демонстрируя упругие формы. А глубокое декольте лишь добавляло пикантности кадрам.

Сама красотка при этом меняет позы одна за другой, эффектно заглядывая в кадр. Однако поклонников Лорак лишила возможности что-либо сказать, поделившись видеозаписью у себя в Сторис.

Как мы писали ранее, певица Ани Лорак показала бекстейдж-кадры с новой фотосессии.

После отпуска с дочерью Каролина решила приступить к работе в усиленном режиме. Она заявила о работе над новым проектом и также решила поделиться первыми кадрами со сьемок для новой фотосессии. При этом в сети уже подозревают, что данные кадры на самом деле промо к клипу Каролины.

Сама звезда никаких подробностей не раскрывала, лишь запостила ролики в разделе Стори, а также взбудоражила сменой имиджа. На представленных кадрах видно, что Каролина блистает в сдержанном брючном костюме поверх которого также надета массивная шуба в довольно теплую погоду. Судя по всему, Каролине даже стало жарко.

Напомним, Ани Лорак неожиданно скрыла стройную фигуру под мешковатым костюмом: "Аж жарко стало".

Как сообщала Politeka, непохожая на себя Ани Лорак с обстриженной челкой напугала лицом: "Будто пчелы покусали".

Также Politeka писала, что уставшая Ани Лорак в машине озадачила припухшим лицом без макияжа: "Копия Повалий".