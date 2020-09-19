Популярна українська виконавиця Мішель Андраде посвітила фігурою, вбравшись в крихітні шорти
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованих кадрах Андраде позує в жовтому вбранні, корсеті і міні-шортах, ефектно встаючи з мотоцикла. Спеціально для цього красуня до непристойності задерла ногу, після чого ефектно продефілювала на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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"Шорти опусти трохи", "як же ми скучили за тобою«," а ти говорила що для фото ти такий ракурс вибрала😂 тут теж ракурс "спеціальний"?", "краща", "виглядаєш на мільйон", - пишуть вони.
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Напередодні Мішель взяла участь в ефірі «Танці з зірками». Там вона заспівала пісню, під яку танцював її колега Позитив з групи «Время и Стекло». Як відомо, обидва артисти відносяться до продюсерського центру "Мозги", яким керує Потап.
Мішель була одягнена в красиву кофтинку зі спущеними плечима, обтягуючу спідницю і капелюшок. Дівчина виглядала приголомшливо. На одному з фото вона закинула голову, що додало особливої пікантності кадру. Ще на одному співачка розсунула ніжки заради жаркого кадру.
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