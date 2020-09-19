Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде посветила фигурой, нарядившись в крохотные шорты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Андраде позирует в желтом наряде, корсете и мини-шортах, эффектно вставая с мотоцикла. Специально для этого красотка до неприличия задрала ногу, после чего эффектно продефилировала на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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«Шорты опусти немного», «как же мы соскучились за тобой», «А ты говорила что для фото ты такой ракурс выбрала😂 Здесь тоже ракурс "специальный"?», «лучшая», «выглядишь на миллион», - пишут они.

@mishvirmish

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До этого мы писали, что Мишель Андраде сверкнула пышностями в соблазнительном образе

Накануне Мишель приняла участие в эфире «Танці з зірками». Там она спела песню, под которую танцевал ее коллега Позитив из группы «Время и стекло». Как известно, оба артиста относятся к продюсерскому центру «Мозги», которым руководит Потап.

Мишель была одета в красивую кофточку со спущенными плечами, обтягивающую юбку и шляпку. Девушка выглядела потрясающе. На одном из фото она запрокинула голову, что придало особой пикантности кадру. Еще на одном певица раздвинула ножки ради жаркого кадра.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".