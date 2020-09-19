Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде посветила фигурой, нарядившись в крохотные шорты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Андраде позирует в желтом наряде, корсете и мини-шортах, эффектно вставая с мотоцикла. Специально для этого красотка до неприличия задрала ногу, после чего эффектно продефилировала на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Шорты опусти немного», «как же мы соскучились за тобой», «А ты говорила что для фото ты такой ракурс выбрала😂 Здесь тоже ракурс "специальный"?», «лучшая», «выглядишь на миллион», - пишут они.

До этого мы писали, что Мишель Андраде сверкнула пышностями в соблазнительном образе

Накануне Мишель приняла участие в эфире «Танці з зірками». Там она спела песню, под которую танцевал ее коллега Позитив из группы «Время и стекло». Как известно, оба артиста относятся к продюсерскому центру «Мозги», которым руководит Потап.

Мишель была одета в красивую кофточку со спущенными плечами, обтягивающую юбку и шляпку. Девушка выглядела потрясающе. На одном из фото она запрокинула голову, что придало особой пикантности кадру. Еще на одном певица раздвинула ножки ради жаркого кадра.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".