Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде посветила фигурой, нарядившись в крохотные шорты
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах Андраде позирует в желтом наряде, корсете и мини-шортах, эффектно вставая с мотоцикла. Специально для этого красотка до неприличия задрала ногу, после чего эффектно продефилировала на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Шорты опусти немного», «как же мы соскучились за тобой», «А ты говорила что для фото ты такой ракурс выбрала😂 Здесь тоже ракурс "специальный"?», «лучшая», «выглядишь на миллион», - пишут они.
До этого мы писали, что Мишель Андраде сверкнула пышностями в соблазнительном образе
Накануне Мишель приняла участие в эфире «Танці з зірками». Там она спела песню, под которую танцевал ее коллега Позитив из группы «Время и стекло». Как известно, оба артиста относятся к продюсерскому центру «Мозги», которым руководит Потап.
Мишель была одета в красивую кофточку со спущенными плечами, обтягивающую юбку и шляпку. Девушка выглядела потрясающе. На одном из фото она запрокинула голову, что придало особой пикантности кадру. Еще на одном певица раздвинула ножки ради жаркого кадра.
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».
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