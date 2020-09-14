Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде сверкнула пышностями в соблазнительном образе

Как передает Politeka.net, серию фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Накануне Мишель приняла участие в эфире «Танці з зірками». Там она спела песню, под которую танцевал ее коллега Позитив из группы «Время и стекло». Как известно, оба артиста относятся к продюсерскому центру «Мозги», которым руководит Потап.

Мишель была одета в красивую кофточку со спущенными плечами, обтягивающую юбку и шляпку. Девушка выглядела потрясающе. На одном из фото она запрокинула голову, что придало особой пикантности кадру. Еще на одном певица раздвинула ножки ради жаркого кадра.

«Ммм Плохо! Да да! Плохо очень плохо очень плохо», - подписала артистка пост строчками из песни.

Всего за 10 минут пост Мишель собрал более 2,5 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Афигенно спела, Мишелька!», «Невероятная», «Отвал всего», «Эфир офигенный. Спела как всегда суперски. Теперь ждём тебя в жюри», «Невыносимо красивая», «Вау прекрасна! Сколько грации - мои овации!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде позировала в кожаном плаще, который решила эффектно распахнуть. Под ним у певицы оказалось облегающее боди и цепи.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".