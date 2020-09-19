Бразильська модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret посвітила розкішним тілом, вбравшись в крихітні шорти
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Яка ваша улюблена Червона емоція", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії знаменитість позує в крихітних шортах, зігнувшись при цьому на камеру. Завдяки цьому в кадр потрапили неймовірні вигини знаменитості.
"Чистий діамант», «Божественні форми», «вау, позаземна Краса», «амур», «неймовірний вид», "від такої краси можна зійти з розуму", - пишуть її шанувальники.
"Це був болісний час": Дан Балан перервав мовчання після довгої паузи і викликав фурор новою піснею
Українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили: "Впродовж 14 днів..."
Гаррі розлютив принца Вільяма безглуздим вчинком, гримить новий скандал: "Шлюб зруйнований..."
Розповніла Каменських обтягнула попу леопардовими лосинами і заспівала під фанеру: "Чорти-NK-що"
До цього ми писали, що модель Жизель Олівейра, відома своїми проходками на Victoria's Secret Fashion Show, продемонструвала ідеальне тіло в топі-корсеті.
Так, Олівейра приміряла відвертий чорний топ з оригінальним візерунком і блискавкою посередині, який вдало підкреслив тонку талію, пружний бюст і витончені плечі моделі. Доповнили образ чорні джоггери, зібрані в акуратний пучок волосся і невеликі кільця-сережки. Смаглява красуня використовувала мінімум макіяжу, продемонструвавши ідеальну шкіру і тонкі риси обличчя.
Нагадавши, гаряча брюнетка з Victoria's Secret нахилилася на камеру в сміливому ТОПі без білизни.
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра з Victoria's Secret стиснула бюст тісним корсетом, засвітивши зайве:»Принцеса Бразилії".
Також Politeka писала, що модель Victoria's Secret без сорому і купальника побешкетувала на пірсі: таке тіло не можна ховати.