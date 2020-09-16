Бразильская модель Жизель Оливейра, известная своими проходками на Victoria's Secret Fashion Show, продемонстрировала идеальное тело в топе-корсете

На своей странице в Instagram 27-летняя красавица разместила пикантные фото, позируя на улице Лос-Анджелеса в новом смелом образе, передает Politeka.net.

Так, Оливейра примерила откровенный черный топ с оригинальным узором и молнией посередине, который удачно подчеркнул тонкую талию, упругий бюст и изящные плечи модели. Дополнили образ черные джоггеры, собранные в аккуратный пучок волосы и небольшие кольца-сережки. Смуглая красавица использовала минимум макияжа, продемонстрировав идеальную кожу и тонкие черты лица.

"Это и называется красота", "Шикарная", "Вау, ты всегда выглядишь потрясно", "Самая красивая женщина", "Твоя тень выглядит, как Мулан", - пишут поклонники в комментариях.

Ранее Жизель Оливейра взбудоражила жаркими кадрами, примерив образ восточной принцессы. Ангел Victoria's Secret надела черный купальник и прозрачную юбочку, которая придала особой пикантности фото. Жизель без лишней скромности задрала юбку, чтобы поклонники могли рассмотреть ее аппетитные бедра.

Напомним, горячая брюнетка из Victoria’s Secret наклонилась на камеру в смелом топе без белья.

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра из Victoria’s Secret сжала бюст тесным корсетом, засветив лишнее: «Принцесса Бразилии».

Также Politeka писала, что модель Victoria’s Secret без стыда и купальника пошалила на пирсе: такое тело нельзя прятать.