Українська виконавиця Анна Седокова захопила шанувальників, поділившись з ними кадрами з весілля з коханим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Містер й місіс Тімма", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що кадри з весілля опублікувала як вона, так і її коханий. Під постом у чоловіка Сєдокова написала наступне: "Я завжди поруч. Дякую за привітання".

Уточнимо, що серед знаменитостей, які лайкнули знімок, виявилася і легендарна українська телеведуча Леся Нікітюк: "Мої вітання! О, жриця любові"» Інші користувачі також захопилися красою пари, побажавши їм довгих років щастя.

"Вітаю", "Щастя вам", "хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост🔥", "вітаю вас, супер!", "від душі вітаю", - пишуть вони.

Як відомо, в ході вчорашньої передачі" Вечірній Ургант " Седокова розповіла про те, що вона з Янісом Тіммою вже одружилися.

За словами знаменитості, це сталося абсолютно несподівано для неї, через що всі кадри з заручин і весілля не обійшлися без сліз.

Пізніше вдалося з'ясувати, що пара зіграла весілля ще шостого вересня. Настільки велике свято Яніс і Седокова відсвяткували за допомогою вечері на березі річки з іграми й танцями.

Нагадаємо, що Седокова дала ближче розглянути свій "четвертий розмір", ні краплі сорому:"Діва-богиня".

Як повідомляла Politeka, втрата обрушилася на сім'ю Сєдокової, зірка завила від несправедливості: «була ближче, ніж сестра».

Також Politeka писала, що пекуча Седокова розтанула в обіймах коханця і приголомшила розкутим виглядом: "в саме серце".