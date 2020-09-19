Популярна українська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в серіалі "Свати", вразила несподіваним чином в окулярах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
"Всім хороших вихідних", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Кравченко позує в окулярах, сидячи на стільці. При цьому актриса красиво посміхається на камеру.
Серед тих, хто лайкнули пост виявилася і фан-сторінка сімейства Алли Пугачової й Максима Галкіна.
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«Ви моя найулюбленіша актриса», «красуня, таких пошукати ще потрібно», «й вам хороших вихідних», «мрію, щоб ви з'явилися на екранах театрів, а не телевізорів», «ви чудова, до неподобства вас обожнюю.», «Ви чудова 🔥щастя вам сімейного та професійного🤗 🤗 🤗», «вау, який несподіваний образ», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", порадувала домашньою красою.
У соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото знаменитості, на якому вона позує в саду поруч з кущем калини. Тетяна одяглася просто і зі смаком: синє плаття з яскравими квітковими візерунками, кепка і сонцезахисні окуляри з жовтими стеклами. Вона променисто посміхається і явно насолоджується близькістю до природи.
Нагадавши, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила появою з колегою по серіалу.
Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався.
Також Politeka повідомляла, що харизматична Валюха зі "Сватів" підкорила новим образом.