Популярна українська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в серіалі "Свати", вразила несподіваним чином в окулярах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

"Всім хороших вихідних", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Кравченко позує в окулярах, сидячи на стільці. При цьому актриса красиво посміхається на камеру.

Серед тих, хто лайкнули пост виявилася і фан-сторінка сімейства Алли Пугачової й Максима Галкіна.

«Ви моя найулюбленіша актриса», «красуня, таких пошукати ще потрібно», «й вам хороших вихідних», «мрію, щоб ви з'явилися на екранах театрів, а не телевізорів», «ви чудова, до неподобства вас обожнюю.», «Ви чудова 🔥щастя вам сімейного та професійного🤗 🤗 🤗», «вау, який несподіваний образ», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", порадувала домашньою красою.

У соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото знаменитості, на якому вона позує в саду поруч з кущем калини. Тетяна одяглася просто і зі смаком: синє плаття з яскравими квітковими візерунками, кепка і сонцезахисні окуляри з жовтими стеклами. Вона променисто посміхається і явно насолоджується близькістю до природи.

Нагадавши, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила появою з колегою по серіалу.

Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався.

Також Politeka повідомляла, що харизматична Валюха зі "Сватів" підкорила новим образом.