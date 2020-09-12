Украинская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале «Сваты», удивила красотой в нежном образе



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу знаменитости в Instagram.

«Ощущение счастья складывается из мелочей, оно не падает с неба как кирпич, а кропотливо создается своими руками. Берегите то, что вас радует и делает счастливыми», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Кравченко позирует в «растрепанном» виде, улыбаясь на камеру.

«Всё правда, только Ты сам управляешь своей жизнью, и потом её живёшь», «Валентина, ты прелесть», «выглядишь отпадно», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", порадовала домашней красотой.

В социальной сети "Инстаграм" появилось фото знаменитости, на котором она позирует в саду рядом с кустом калины. Татьяна оделась просто и со вкусом: синее платье с яркими цветочными узорами, кепка и солнцезащитные очки с желтыми стеклами. Она лучезарно улыбается и явно наслаждается близостью к природе.

"В прошлом присутствует многое: радость, разочарование, счастье, горе... Нужно брать только хорошее из этого прошлого и переносить его сквозь зыбкую черту – в будущее, надеясь на то, что это новое будущее будет лучше, чем всё, что осталось позади... 🙏🏼❤️", - отмечается в сообщении.

Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.

Также Politeka сообщала, что харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом.