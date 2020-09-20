Курс валют в Україні 20 вересня спровокує паніку, гривню заморозять перед грандіозним падінням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку.

Так, Долар почне тиждень з неймовірного ривка в + 0,0591 гривню. Однак сьогодні цифри залишаться незмінними. Точно також буде і з курсом євро: тиждень він почне з +0,1712 грн.

Курс валют 20 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2811,17 грн;

100 євро - 3317,44 грн.

Водночас десять російських рублів сьогодні можна буде купити всього за 3,7406 грн. Однак на початку тижня очікується, що він піде на дно.

До цього економіст Олексій Дорошенко розповів про те, чи варто українцям бігти в обмінники на тлі загальної ситуації з курсом долара.

Він уточнив, що найближчим часом гривня продовжить падати, а значить поки українцям вигідніше тримати свої заощадження в іноземній валюті.

"Гривня буде опускатися, тому якщо ви, наприклад, зараз можете трошки притримати свої заощадження в іноземній валюті, то через місяць ви виграєте, через два ще більше виграєте. Будь - якому випадку», - підкреслив Дорошенко.

Нагадавши, курси долара і євро вирішили добити українців, новий прогноз НБУ: які цифри будуть в обмінниках.

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