Курс валют в Україні 20 вересня спровокує паніку, гривню заморозять перед грандіозним падінням
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку.
Так, Долар почне тиждень з неймовірного ривка в + 0,0591 гривню. Однак сьогодні цифри залишаться незмінними. Точно також буде і з курсом євро: тиждень він почне з +0,1712 грн.
Курс валют 20 вересня буде виглядати наступним чином:
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100 доларів – 2811,17 грн;
100 євро - 3317,44 грн.
Водночас десять російських рублів сьогодні можна буде купити всього за 3,7406 грн. Однак на початку тижня очікується, що він піде на дно.
Він уточнив, що найближчим часом гривня продовжить падати, а значить поки українцям вигідніше тримати свої заощадження в іноземній валюті.
"Гривня буде опускатися, тому якщо ви, наприклад, зараз можете трошки притримати свої заощадження в іноземній валюті, то через місяць ви виграєте, через два ще більше виграєте. Будь - якому випадку», - підкреслив Дорошенко.
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