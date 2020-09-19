На фоне изменения курса гривны многие украинцы задумались о том, стоит ли сейчас менять доллары

Экономический эксперт Алексей Дорошенко ответил на этот вопрос в комментарии УНН. Он уточнил, что в ближайшее время гривна продолжит падать, а значит пока украинцам выгоднее держать свои сбережения в иностранной валюте.

«Гривна будет опускаться, поэтому если вы, например, сейчас можете немножко придержать свои сбережения в иностранной валюте, то через месяц вы выиграете, через два еще больше выиграете. В любом случае», - подчеркнул Дорошенко.

Он отметил, что в плане инфляции возможно подорожание продуктов и коммунальных услуг.

«Но это же нужно за месяц эти затраты произвести, поэтому вам нужно сейчас, все-таки выгодно какое-то время подержать валюту, если у вас сейчас нет никаких затрат в гривне», - отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что в сегодняшней ситуации крайне не выгодно заниматься инвестициями, а те, кто хотел вложить деньги в ОВГЗ, сделали это в прошлом году, когда из этого действительно можно было извлечь пользу.

Ранее мы предупреждали об очередном обвале гривны по отношению к американскому доллару.

Как рассказывал аналитик Максим Пархоменко, резкий скачок курса доллара на прошлой неделе - не предел, и гривна продолжит обесцениваться и на текущей неделе.

Напомним, курсы доллара и евро решили добить украинцев, новый прогноз НБУ: какие цифры будут в обменниках.

Как сообщала Politeka, доллар резко ушел в отрыв, НБУ добил украинцев новым курсом валют: что происходит в обменниках.

Также Politeka писала, что доллар споткнется, гривна готовит коварный удар: что будет с курсом валют.