На фоне изменения курса гривны многие украинцы задумались о том, стоит ли сейчас менять доллары
Экономический эксперт Алексей Дорошенко ответил на этот вопрос в комментарии УНН. Он уточнил, что в ближайшее время гривна продолжит падать, а значит пока украинцам выгоднее держать свои сбережения в иностранной валюте.
«Гривна будет опускаться, поэтому если вы, например, сейчас можете немножко придержать свои сбережения в иностранной валюте, то через месяц вы выиграете, через два еще больше выиграете. В любом случае», - подчеркнул Дорошенко.
Он отметил, что в плане инфляции возможно подорожание продуктов и коммунальных услуг.
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«Но это же нужно за месяц эти затраты произвести, поэтому вам нужно сейчас, все-таки выгодно какое-то время подержать валюту, если у вас сейчас нет никаких затрат в гривне», - отметил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что в сегодняшней ситуации крайне не выгодно заниматься инвестициями, а те, кто хотел вложить деньги в ОВГЗ, сделали это в прошлом году, когда из этого действительно можно было извлечь пользу.
Ранее мы предупреждали об очередном обвале гривны по отношению к американскому доллару.
Как рассказывал аналитик Максим Пархоменко, резкий скачок курса доллара на прошлой неделе - не предел, и гривна продолжит обесцениваться и на текущей неделе.
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