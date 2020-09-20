Курс валют в Украине 20 сентября спровоцирует панику, гривну заморозят перед грандиозным падением

Так, доллар начнет неделю с невероятного рывка в +0,0591 гривну. Однако сегодня цифры останутся неизменными. Точно также будет и с курсом евро: неделю он начнет с +0,1712 грн, передает Politeka.

Курс валют 20 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2811,17 грн;

100 евро – 3317,44 грн.

В то же время десять российских рублей сегодня можно будет купить всего за 3,7406 грн. Однако в начале недели ожидается, что он начнет резко дешеветь.

Уже в понедельник, 21 сентября, ситуация кардинально изменится, при чем не в лучшую для гривны сторону.

До этого экономист Алексей Дорошенко рассказал о том, стоит ли украинцам бежать в обменники на фоне общей ситуации с курсом доллара.

Он уточнил, что в ближайшее время гривна продолжит падать, а значит пока украинцам выгоднее держать свои сбережения в иностранной валюте.

«Гривна будет опускаться, поэтому если вы, например, сейчас можете немножко придержать свои сбережения в иностранной валюте, то через месяц вы выиграете, через два еще больше выиграете. В любом случае», - подчеркнул Дорошенко.

Напомним, курсы доллара и евро решили добить украинцев, новый прогноз НБУ: какие цифры будут в обменниках.

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