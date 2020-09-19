Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом смачної слабосоленої скумбрії
Зірка написала інгредієнти у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net
"Як щодо малосольної оселедця або скумбрії?🐟 З картоплею і чорним хлібом?.. 🍞Теж таке любите? Я покажу вам, як приготувати смачну солону скумбрію в домашніх умовах😋", - йдеться в пості кухаря. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Отже, для скумбрії слабкого засолу в гірчичному маринаді знадобляться:
- 3 шт. скумбрії (близько 1,5 кг);
- 3 шт. цибулі (250 г);
- 1 л води;
- 100 г солі;
- 25 г цукру;
- 100 г гострої гірчиці;
- 20 горошин чорного перцю.
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Спосіб приготування:
Рибу потрібно підготувати: розморозити, промити, просушити й видалити зябра. Чистити скумбрію не треба.
Далі готуємо маринад: наливаємо воду в контейнер, додаємо сіль, цукор, перець і гірчицю. Все змішуємо до розчинення солі і цукру.
Нарізаємо цибулю півкільцями, додаємо в маринад.
Рибу кладемо в контейнер з маринадом, закрити і поставити в холодильник на три доби, періодично перевертаючи.
По закінченню трьох діб, дістаємо рибу, випатрати її, нарізати шматочками і знову відправляємо в маринад.
У цьому контейнері з маринадом рибу можна зберігати в холодильнику.
"Бомба, спасибі👏 👏 👏", "спасибі велике, дуже хочу випробувати ваш рецепт! Краще солити самим💜", " почалася паніка 😳 Де купити скумбрію ?!? ХОЧУ !!! Терміново !!!", "Трохи слиною не вдавилася", " не повірите, сьогодні купила рибу😊солю за вашим рецептом🤤 🤤 🤤 🤤 👍", - написали користувачі Instagram.
Нагадаємо, що зірка "Майстер Шеф" Глинська розкрила секрет фірмових млинчиків з кабачків.
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