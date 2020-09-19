Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом смачної слабосоленої скумбрії

Зірка написала інгредієнти у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net

"Як щодо малосольної оселедця або скумбрії?🐟 З картоплею і чорним хлібом?.. 🍞Теж таке любите? Я покажу вам, як приготувати смачну солону скумбрію в домашніх умовах😋", - йдеться в пості кухаря. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Отже, для скумбрії слабкого засолу в гірчичному маринаді знадобляться:

3 шт. скумбрії (близько 1,5 кг);

3 шт. цибулі (250 г);

1 л води;

100 г солі;

25 г цукру;

100 г гострої гірчиці;

20 горошин чорного перцю.

Спосіб приготування:

Рибу потрібно підготувати: розморозити, промити, просушити й видалити зябра. Чистити скумбрію не треба.

Далі готуємо маринад: наливаємо воду в контейнер, додаємо сіль, цукор, перець і гірчицю. Все змішуємо до розчинення солі і цукру.

Нарізаємо цибулю півкільцями, додаємо в маринад.

Рибу кладемо в контейнер з маринадом, закрити і поставити в холодильник на три доби, періодично перевертаючи.

По закінченню трьох діб, дістаємо рибу, випатрати її, нарізати шматочками і знову відправляємо в маринад.

У цьому контейнері з маринадом рибу можна зберігати в холодильнику.

"Бомба, спасибі👏 👏 👏", "спасибі велике, дуже хочу випробувати ваш рецепт! Краще солити самим💜", " почалася паніка 😳 Де купити скумбрію ?!? ХОЧУ !!! Терміново !!!", "Трохи слиною не вдавилася", " не повірите, сьогодні купила рибу😊солю за вашим рецептом🤤 🤤 🤤 🤤 👍", - написали користувачі Instagram.

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